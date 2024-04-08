Российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ в Часовом Яре

Подразделение штурмового батальона Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в составе Южной группировки войск штурмом взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Часового Яра.
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