Ким Чен Ын заявил о неизменной поддержке России в конфликте на Украине

Tania Еременко

Таких друзей, как Кимушка, у нас больше нет. Остальных, что любят на двух табуретках сидеть, полно. Они только за себя горой, да с протянутой рукой. Им плевать на Россию. Особенно в этом преуспели иноверцы. Вся страна против мигрантов, но в Россию продолжают завозиться таджики и узбеки, становятся нелегалами или регистрируются и садятся на шею россиян, вместо того, чтобы увеличить нашим старикам пенсии. У нас, что? так много денег, что мы на халяву потянем все бывшие республики на своём горбу? А они будут насиловать наших девушек и женщин, заражать туберкулезом, корью и венерическими заболеваниями...? У нас идет война... до Победы, гибнут самые смелые мужчины и парни - патриоты нашей Родины... А враги народа, типа этой твари, Федорова, хотят вешать нас, тех, кто против гастарбайтеров, которые дестабилизирует обстановку внутри страны. Доколе это будет продолжаться?