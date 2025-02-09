Политика как он...
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Политика как она есть

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Ким Чен Ын заявил о неизменной поддержке России в конфликте на Украине

Ким Чен Ын заявил о неизменной поддержке России в конфликте на Украине

Северная Корея будет неизменно поддерживать Россию и отстаивание ею своей позиции в конфликте на Украине.

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Комментарии
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Tania Еременко
Таких друзей, как Кимушка, у нас больше нет. Остальных, что любят на двух табуретках сидеть, полно. Они  только за себя горой, да с протянутой рукой. Им плевать на Россию. Особенно в этом преуспели  иноверцы. Вся страна против мигрантов, но в Россию продолжают завозиться   таджики и узбеки, становятся нелегалами или регистрируются и садятся  на шею россиян, вместо того, чтобы увеличить нашим старикам пенсии. У нас, что? так много денег, что мы на халяву потянем все бывшие республики на своём горбу? А они будут насиловать наших девушек и женщин, заражать туберкулезом, корью и венерическими заболеваниями...? У нас идет война... до Победы, гибнут самые смелые мужчины и парни -  патриоты нашей Родины... А враги народа, типа этой твари, Федорова, хотят вешать нас, тех, кто против гастарбайтеров,  которые  дестабилизирует обстановку внутри страны. Доколе это будет продолжаться?
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