Таки да, они такие !

Галина Чужая

Это страшное слово - коррупция. А назови его лобби - о, красиво то как!! И это уже другое. В каждой стране это есть - каждый урвав кусочек власти старается по максимальному отжать себе сладкий кусок. А самое страшное, что это неистребимо - как чаевые в США за то, что ты делаешь свою работу и получаешь за неё зарплату.🤣🤣🤣🤣🤣