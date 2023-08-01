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  • Галина Чужая
    Это страшное слово - коррупция. А назови его лобби - о, красиво то как!! И это уже другое. В каждой стране  это есть ...Таки да, они такие !
  • Вадим Сиражев
    совершенно верно. Депутат должен жить в своем регионе и решать вопросы своего региона. Тогда не нужна ему московская ..."Не получилось". ...
  • Малк
    Зарплаты депутатов в Госдуме - это уже притча во языцех! Кто ж из них в здравом уме и твёрдой памяти подпишется на сн..."Не получилось". ...

Таки да, они такие !

Таки да, они такие !

Томас Штельцер, возглавляющий Международную Антикоррупционную Академию (IACA) — международную организацию, продвигаемую ООН, — отстранен от занимаемой должности по подозрению в коррупции.

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Комментарии
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Галина Чужая
Это страшное слово - коррупция. А назови его лобби - о, красиво то как!! И это уже другое. В каждой стране  это есть - каждый урвав кусочек власти старается по максимальному отжать себе сладкий кусок. А самое страшное, что это неистребимо - как чаевые в США за то, что ты делаешь свою работу и получаешь за неё зарплату.🤣🤣🤣🤣🤣
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