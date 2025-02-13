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Царьград

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Тюльпаны догнали по цене розы в России: рост на 25,76% за год

Тюльпаны догнали по цене розы в России: рост на 25,76% за год

Цены на тюльпаны в России практически сравнялись с розами. В феврале тюльпан подорожал на 25,76%, стоив 231,3 рубля, в то время как роза снизилась в цене до 248,6 рубля.

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