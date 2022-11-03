Прокуратура в Азнакаево поставила вопрос об ответственности заведующей детсадом за грубые нарушения

Азнакаевская городская прокуратура по итогам проверки о грубом обращении с воспитанниками детсада выявила грубые нарушения законодательства об образовании, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Азнакаевская городская прокуратура по итогам проверки о грубом обращении с воспитанниками детсада выявила грубые нарушения законодательства об образовании, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
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