smi.today

4 017 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    ХВОСТ из задницы придется вытаскивать....Мухин объяснил, ч...
  • лина любимцева
    Ну правильно, если актер или певец  "иностранный агент" - пусть для иностранцев и выступает...Посольство РФ: Ук...
  • лина любимцева
    Я бы Глюкозе не советовала ехать в Крым после всего. Могут и морду набить...Певица Глюкоза ре...

Прокуратура в Азнакаево поставила вопрос об ответственности заведующей детсадом за грубые нарушения

Прокуратура в Азнакаево поставила вопрос об ответственности заведующей детсадом за грубые нарушения

Азнакаевская городская прокуратура по итогам проверки о грубом обращении с воспитанниками детсада выявила грубые нарушения законодательства об образовании, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх