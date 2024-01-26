Прохор Шаляпин пролил свет на свои отношения с Пугачёвой: "Не пускала меня"

Певец признался, что Алла Пугачёва встала на пути его карьеры из-за фамилии. Всё это произошло ещё во время съёмок 5 сезона "Фабрики звёзд"Издание "StarHit" утверждает, что Алла Пугачёва в пятом сезоне "Фабрики звёзд" отказала Прохору Шаляпину из-за его фамилии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии