Именно президент Украины Владимир Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Об этом написала в Telegram-канале официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
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