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Ликвидация МУПов и ГУПов откладывается до 2030 года 

Ликвидация МУПов и ГУПов откладывается до 2030 года 

Сенаторы Валентина Матвиенко и Андрей Кутепов внесли законопроект, который переносит ликвидацию муниципальных и государственных учреждений (МУП и ГУП) на 2030 год, сообщает ИА DEITA.

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