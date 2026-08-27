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Страсти за кадром: 5 советских актрис, чьи романы и личные драмы обсуждали сильнее киноролей

Страсти за кадром: 5 советских актрис, чьи романы и личные драмы обсуждали сильнее киноролей

Экранные героини этих актрис собирали полные залы, а фильмы с их участием становились классикой советского кино.

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