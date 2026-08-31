Обломки БПЛА попали в жилой дом и логистический центр в Екатеринбурге

Украинские беспилотники утром в понедельник, 31 августа, атаковали Екатеринбург. Был нанес удар по жилому дому, а также предпринята попытка повредить логистический центр, рассказал полпред президента в УрФО Артём Жога.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым