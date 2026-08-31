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Красный Север

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Обломки БПЛА попали в жилой дом и логистический центр в Екатеринбурге

Обломки БПЛА попали в жилой дом и логистический центр в Екатеринбурге

Украинские беспилотники утром в понедельник, 31 августа, атаковали Екатеринбург. Был нанес удар по жилому дому, а также предпринята попытка повредить логистический центр, рассказал полпред президента в УрФО Артём Жога.

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