Уровень воды в Ишиме в районе села Абатское поднялся до 12,29 метров

Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское увеличился и достиг отметки в 12,29 метров. Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в Telegram-канале информационного центра Правительства Тюменской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии