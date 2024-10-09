Харрис предлагала Зеленскому подготовить преемника на случай, если его не станет

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая в этом году на пост главы американского Белого дома от Демократической партии, рекомендовала украинскому президенту Владимиру Зеленскому подготовить «план преемственности» на случай, если его не станет.
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