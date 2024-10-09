Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 937 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    План Трампа на самом деле - 1. Выдвигается ультиматум о немедленном прекращении огня с обоих сторон без всяких услови...Озвучен «план мир...
  • HotRS
    ФАПы сейчас восстанавливаются, а не строятся.Нацпроект «Здраво...
  • Игорь Рябин
    Неее, автор не торта, автор подхох..... лТурция направила ...

Харрис предлагала Зеленскому подготовить преемника на случай, если его не станет

Харрис предлагала Зеленскому подготовить преемника на случай, если его не станет

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая в этом году на пост главы американского Белого дома от Демократической партии, рекомендовала украинскому президенту Владимиру Зеленскому подготовить «план преемственности» на случай, если его не станет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх