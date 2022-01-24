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    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Экс-мэра Петрозаводска допросили в суде по делу Боднарчука

Ирина Мирошник рассказала, как спикер Петросовета влиял на работу городской администрации Текст: Георгий Чентемиров На суде по делу Геннадия Боднарчука допросили одного из самых ожидаемых свидетелей — бывшего мэра Петрозаводска Ирину Мирошник.

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