«Восток Ойл» стал якорным проектом для развития мировой логистики и помогает развивать российскую Арктику

Проект «Восток Ойл» от «Роснефти» — не просто масштабная добыча нефти, а системный инфраструктурный каркас, который меняет экономику российской Арктики и перестраивает глобальные логистические потоки.
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