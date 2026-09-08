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Аргументы недели

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«Восток Ойл» стал якорным проектом для развития мировой логистики и помогает развивать российскую Арктику

«Восток Ойл» стал якорным проектом для развития мировой логистики и помогает развивать российскую Арктику

Проект «Восток Ойл» от «Роснефти» — не просто масштабная добыча нефти, а системный инфраструктурный каркас, который меняет экономику российской Арктики и перестраивает глобальные логистические потоки.

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