Любопытно, однако

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Три мнения о мигрантах. Какое из них предательское и лживое? Как вы считаете? :-)

Три мнения о мигрантах. Какое из них предательское и лживое? Как вы считаете? :-)

Министр иностранных дел Лавров:Террористы проникают в соседние с Афганистаном страны под видом мигрантов.

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testorr
как же быстро обесценились звания))) за два с небольшим года с генерал-майора до генерал-лейтенанта доросла...ужас
Эдуард Николаев
видать мех её пиздатры очень дорог
Alex Imen
Ошибаетесь, звания монетизированы.
хохлошумер
Генерал. Акуеть!
абрам вербин
мутанты нужны только фальшивому бизнесу, фальшивому начальству и фальшивой милиции.
Анатолий
Не милиции, а полиции. А в остальном Вы правы. И прекратите своё любимое слово "фальшивый" склонять. Надоело.
абрам вербин
прекрати быть настоящим идиотом, фальшивый! полиция, это - фальшивая милиция.
Владимир Домнин
Казакова повторила слова Путина. Кто против Путина имеет возражения, пишите на его сайт.
Анатолий
Путин находится в поле влияния Колокольцева. Опасается того противостояния силовых структур, которое было в эпоху Брежнева-Андропова. Об этом свидетельствует, например, создание Гвардии. И кое что другое.
Семенков Александр
Мне лично насрать чьи слова она повторила. Только безмозглый идиот не понимает, что основу действующих на территории России групп террористов составляют прибывающие из стран бывшего СССР трудовые мигранты. А если Казакова этого не понимает, то ей давно пора не пенсию. Удивляюсь, как такие недальновидные и глупые люди занимают в руководстве страной такие серьёзные должности.
Мухтар Муслихов
Автор поста, заведомо рассчитывая на грязь, выдал на гора парфюмированную жопу - многие ее приняли за отвратительную физиономию и понеслось.... К сведению - понятия "трудовой мигрант" и "гастарбайтер" это похожее, но разное - как жопа и физиономия. По мне термин трудовая миграция предполагает переезд граждан на заработки внутри страны, а гастарбайтеры это временные приезжие по приглашению на заработки иностранные граждане. Если же автор поста пошел на идентификацию этих определений, то должен был выделить пропорцию преступности среди и с участием ИНОСТРАННЫХ трудовых мигрантов, количество которых около 10 млн чел и 5 млн. чел ВНУТРЕННИХ трудовых мигрантов, а не сравнивать высказывания разного уровня чиновников, высказывающихся по разным темам.
Православный Коммунист Православный Коммунист
СМЕРТЬ САТАНИНСКОМУ КАПИТАЛИЗМУ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ !!!! АМИНЬ !!!

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