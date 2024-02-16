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Синоптик спрогнозировала потепление в выходные в Москве

Синоптик спрогнозировала потепление в выходные в Москве

В выходные в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега, в связи с чем возможен гололед. Вместе с этим в столицу придет небольшое потепление, рассказала «Известиям» 16 февраля ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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