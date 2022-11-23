Крах Аргентины на старте ЧМ, «МЮ» расстался с Роналду, Глейзеры готовы продать «Юнайтед», 3 серии пенальти в Кубке России, «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» и другие новости

1. На чемпионате мира в Катаре грохнула первая суперсенсация: Аргентина проиграла сборной Саудовской Аравии (1:2).
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