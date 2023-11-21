Вчера случилось страшное...

Вчера в моей жизни случилось страшное. То, чего боится, наверное, каждый владелец кота. Началось всё, в общем-то, довольно безобидно — к мелкому приехал приятель после школы, а на улице выпал первый снег, и они пошли во двор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии