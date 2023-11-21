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Вчера случилось страшное...

Вчера случилось страшное...

Вчера в моей жизни случилось страшное. То, чего боится, наверное, каждый владелец кота. Началось всё, в общем-то, довольно безобидно — к мелкому приехал приятель после школы, а на улице выпал первый снег, и они пошли во двор.

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