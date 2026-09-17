У «Клипперс» есть амбиции попасть в плей-офф в новом сезоне (Фишер)

По словам обозревателя Джейка Фишера, « Клипперс » проводят перестройку на ходу, но не теряют надежды попасть в плей-офф-2026.
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