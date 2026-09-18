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Вечерний Новосибирск

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Новосибирцам назвали способ уменьшить переплату по ипотеке

Новосибирцам назвали способ уменьшить переплату по ипотеке

Для тех, кто хочет максимально сократить переплату банку, обычно выгоднее первый вариант. Об этом сообщили эксперты Роскачества.

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