Новосибирцам назвали способ уменьшить переплату по ипотеке

Для тех, кто хочет максимально сократить переплату банку, обычно выгоднее первый вариант. Об этом сообщили эксперты Роскачества.
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