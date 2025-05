Скромная Дания унизила великую Канаду В последние годы Канада отправляла на чемпионаты мира, мягко говоря, экспериментальные команды, собранные из игроков нижних звеньев клубов-аутсайдеров […] The post Суперсенсация на чемпионате мира по хоккею: Канада с Кросби и Маккинноном осталась без медалей first appeared on LentaMsk.