Москва повысила ставки транспортного налога

В Москве с 2025 года повышаются ставки транспортного налога. Депутаты Мосгордумы, которые внесли соответствующие изменения в налоговое законодательство столицы, аргументировали свое решение тем, что транспортный налог оставался неизменным в течение 10 лет.
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