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Отбывающий пожизненное наказание экс-президент Южной Кореи получил новый срок

Отбывающий пожизненное наказание экс-президент Южной Кореи получил новый срок

В Южной Корее Центральный окружной суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к двум годам лишения свободы, признав его частично виновным в получении незаконных политических пожертвований.

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