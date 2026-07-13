Отбывающий пожизненное наказание экс-президент Южной Кореи получил новый срок

В Южной Корее Центральный окружной суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к двум годам лишения свободы, признав его частично виновным в получении незаконных политических пожертвований.
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