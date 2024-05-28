На Украине сообщили о разрушении терминала аэропорта в Запорожье

По данным оперативного командования «Юг», в результате никто не пострадал.<strong>Терминал международного аэропорта Запорожье, который находится под контролем Украины, разрушен в результате воздушной атаки, сообщили в украинской Генпрокуратуре.
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