Раскрыт секрет главного мифа о мигрантах в России: Отдуваются местные

НП

Наталья Павлова

Весной наблюдала из окна работу "высококвалифицированных" мигрантов. То, что мокрое, результат работы семерых! (справа в пальто начальник) "специалистов" за 3 часа работы. После 5 примерно минут следует минут 30 отдыха (как на фотографии, а было б лето, сидели бы на корточках). Вот ТАК работать можно не то, что по 60, а и по 100 часов в неделю.