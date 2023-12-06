Медвежий угол
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Медвежий угол

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Раскрыт секрет главного мифа о мигрантах в России: Отдуваются местные

Раскрыт секрет главного мифа о мигрантах в России: Отдуваются местные

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Весной наблюдала из окна работу &quot;высококвалифицированных&quot; мигрантов. То, что мокрое, результат работы семерых! (справа в пальто начальник) &quot;специалистов&quot; за 3 часа работы. После 5 примерно минут следует минут 30 отдыха (как на фотографии, а было б лето, сидели бы на корточках). Вот ТАК работать можно не то, что по 60, а и по 100 часов в неделю.
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23 час.

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