Володин: в Госдуме находятся 28 законопроектов на миграционную тему

Шесть из этих документов внесены в августе Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин рассказал в своем телеграм-канале, что на рассмотрении палаты находятся почти три десятка законопроектов, посвященных регулированию вопросов миграции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии