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В России могут запустить ИИ для выявления нарушений ПДД на самокатах

В России могут запустить ИИ для выявления нарушений ПДД на самокатах

В России могут запустить надзорный комплекс на основе искусственного интеллекта (ИИ) для выявления нарушений ПДД на самокатах, сообщили ТАСС в пресс-службе Ntechlab (технологический партнёр госкорпорации «Ростех»).

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