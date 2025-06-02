В России могут запустить ИИ для выявления нарушений ПДД на самокатах

В России могут запустить надзорный комплекс на основе искусственного интеллекта (ИИ) для выявления нарушений ПДД на самокатах, сообщили ТАСС в пресс-службе Ntechlab (технологический партнёр госкорпорации «Ростех»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии