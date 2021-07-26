После того, как мы выплатили долги мужа, он меня разлюбил

5МИНУТКАБизнес и финансыПосле того, как мы выплатили долги мужа, он меня разлюбил С моим мужем я познакомилась в не самые легкие для него времена. Без жилья, с долгами и без хорошей работы.Вернуться к статье107НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикМой муж на заре совместной жизни взял моду демонстративно и гордо хлопать входной дверью со стороны подъезда. Первое время, раз так пять-шесть, останавливала, уговаривала. Потом взбеленилась: "Собрался - вперед. Держать не стану, в участок вытаскивать, если что, не пойду, и в больнице не жди. Я тебе не мать, нянчится с тобой больше не намерена, ты взрослый человек. Можешь идти, нагуляешься, ключи у тебя есть". Трубку не беру - чего себе нервы трепать? Раз так погулял, два, зимой, пары-тройки часов оказалось достаточно, чтобы "синдром гордого беглеца" навсегда излечился. Безденежье годами конечно достанет любого. Возьмите ему валерьянки жидкой, да и вам не помешает определенно, а там и пройдут эти три месяца...юлияНабрал микрозаймов сам ,не жена. Сам виноват.ВВВалентина Важнайсвы просто были ему удобны для выплаты долгов:увидел,что влюбились сразу,вот и пришел к вам пожить и выплатить долги.Тем более,что у вас квартира ,хоть какая то зарплата...уверена где то на стороне ждет его любимая женщина.МСМаргарита СладковаОчередная дурища:люблю,ню-ню.А подумать мозгами не судьба?Мужик весь,как бездомный пёс в ,бло гахМСМаргарита СладковаМужик весь в микрозаймах,как бездомный пёс в блохах,а эта курица вся в мечтах о сытой и благополучной жизни! Любого здравомыслящего человека история с микрозаймами как минимум насторожила основательно,а как максимум заставила бы прекратить отношения вовсе.Только полный идиот может обратиться в микрофинансовые организации.Это же свидетельствует о слабоумии.Зачем же связывать свою жизнь с умственно неполноценным?Или уж замуж невтерпёж до такой степени,абы за кого?!Особи мужеского пола лихо научились пользоваться дурамиРита ИсламоваЗачем был нужен муж весь в долгах? Мозги в это время отсутствовали?Vera DobryaginaДа уж, такое неоправданное "долготерпение" можно объяснить только одним - полным отсутствием личной жизни у девицы. Даже без конфетно-букетного периода она его в свою квартиру привела, согласна была и без свадьбы остаться, лишь бы этот приспособленец рядом был. И все эти годы - полный комплект проблем её устраивал. Она о кренделях небесных всё мечтала. Ну что тут сказать - каждая сама своей жизнью распоряжается, а она не понимает, что делает не так. Маму спроси - может раскроет тебе глаза.Lena HeidelНе ждите трёх месяцев до полного погашения долго. Пусть уходит и оплачивает этот остаток сам. Толку с ним не будетДРДжошуа Рестонне надо очаровываться, чтобы потом не пришлось разочаровыватьсяАнна ЭржибоваЭто что за долг который в течении 4-х лет не может погасить работая на двух работах тем более начальник.......хмм какой то сомнительный мужикКомментировать
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