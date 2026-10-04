Росстат: в семи регионах РФ средняя зарплата превысила 150 тыс. рублей в июле

В июле в семи российских регионах средняя заработная плата превысила 150 тыс. руб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
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