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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шевченко включил Пирло, Мальдини, Кака, Гаттузо, Индзаги, Несту, Зеедорфа в сборную «Милана» из тех, с кем он играл. Роналдиньо, Кафу, Каладзе, Кошту, Ривалдо он не выбрал

Журналист предложил экс-форварду «россонери» выбрать лучших по мнению украинца футболистов «Милана», с которыми он играл.

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