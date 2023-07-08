Депутат Госдумы попросила Минюст РФ признать русофоба Акунина иностранным агентом
Борис Акунин (родившийся в Тбилиси Григорий Шалвович Чхартишвили, отпрыск Шалвы Ноевича Чхартишвили и Берты Исааковны Бразинской, внук троцкистов Исаака Соломоновича Файнгольда и Цили Григорьевны Бразинской) искренне ненавидит, глубоко презирает русский народ и русскую историю.
Комментарии
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Этот жид,грузинского разлива,но взявший русский псевдоним , такая же сука ,как и его соплеменник Кикабидзе !!! Должен давно быть не только иноагентом , но и врагом России, которым он и является.
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