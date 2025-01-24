В начале декабря в филиале школы № 94 в поселке Российский на Кубани 14-летний подросток с ножом напал на сверстников.
Семью устроившего поножовщину в школе Краснодара подростка выдворили из России
Комментарии
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Вячеслав Денисов
В Англии напавшего на детей несовершеннолетнего и убившего трёх девочек приговорили к трём пожизненным срокам! А у нас уголовного преступника, пусть и несовершеннолетнего, с ножом напавшего на однокашников просто выслали из страны!!! Нашим дымократическим правоохренителям и судьям похрену, если убивают чернь!!! Главное, чтобы на власть не покушались!
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6 час.
Алексей Васильев
А компенсировать его выходку кто будет?
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5 час.
Наталья Изъюрова
По уму он уже подледит уголовной ответственности! Этого сучонка надо посадить, а семью выдворить!
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5 час.
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