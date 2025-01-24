Семью устроившего поножовщину в школе Краснодара подростка выдворили из России

Вячеслав Денисов

В Англии напавшего на детей несовершеннолетнего и убившего трёх девочек приговорили к трём пожизненным срокам! А у нас уголовного преступника, пусть и несовершеннолетнего, с ножом напавшего на однокашников просто выслали из страны!!! Нашим дымократическим правоохренителям и судьям похрену, если убивают чернь!!! Главное, чтобы на власть не покушались!