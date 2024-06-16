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  • александр куприянов
    Эти мальчики на зоне станут девочкиСтаршеклассникам,...
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  • ninikooo Митусова
    Колокольцева нужно немедленно  увольнять за то, что он ни сном ни духом не знает о безобразиях, которые творятся служ...Старшеклассникам,...

Старшеклассникам, изнасиловавшим 10-летнего мальчика в Туве, вынесли приговор

Старшеклассникам, изнасиловавшим 10-летнего мальчика в Туве, вынесли приговор

Все трое получили от 7 до 9 лет В последние дни в СМИ активно обсуждали громкое дело: в Туве группа подростков неоднократно совершала надругательства над 10-летним мальчиком.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Колокольцева нужно немедленно  увольнять за то, что он ни сном ни духом не знает о безобразиях, которые творятся служащими его ведомства, с полным разжалованием и волчьим билетом. А этих недоносков по/ хорошему нужно было бы всех кастрировать, чтобы другие боялись остаться евнухами. Сынки « богатых родителей» возомнили себя кем- то, на зоне им все объяснят.
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4 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Вообще-то групповое, неоднократное изнасилование, издевательство над ребёнком в течение 1,5 лет - должно быть по закону от 10 до 15 лет и ничуть не меньше! Кроме как подкуп чиновников в этом деле, других &quot;смягчающих&quot; обстоятельств для подонков просто не наблюдается...
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4 час.
александр куприянов
Эти мальчики на зоне станут девочки
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2 час.

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