Старшеклассникам, изнасиловавшим 10-летнего мальчика в Туве, вынесли приговор

ninikooo Митусова

Колокольцева нужно немедленно увольнять за то, что он ни сном ни духом не знает о безобразиях, которые творятся служащими его ведомства, с полным разжалованием и волчьим билетом. А этих недоносков по/ хорошему нужно было бы всех кастрировать, чтобы другие боялись остаться евнухами. Сынки « богатых родителей» возомнили себя кем- то, на зоне им все объяснят.