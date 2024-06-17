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В России выйдут телефоны Philips Xenium с высокой автономностью Компания «Сангфей...

В России выйдут телефоны Philips Xenium с высокой автономностью Компания «Сангфей...

В России выйдут телефоны Philips Xenium с высокой автономностьюКомпания «Сангфей», официальный импортёр мобильных телефонов и детских смарт-часов Philips, представила в России новую серию телефонов и аксессуаров под брендом Xenium.

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