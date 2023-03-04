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На UFC 285 сняли сцену для фильма Конора и Джилленхола: герой Джейка будет драться за титул UFC

На UFC 285 сняли сцену для фильма Конора и Джилленхола: герой Джейка будет драться за титул UFC

В Лас-Вегасе (Невада) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 285, в главном событии которого пройдет бой за титул в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

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