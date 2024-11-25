Врач Позднаякова рассказала о пользе творога и яиц для школьника утром

В полезном завтраке должно содержаться большое количество белка Запас энергии для учебы и жизнедеятельности ребенку может сформировать обогащенный белком завтрак, к примеру, творог, яйца, гречневая и геркулесовая каши, рассказала РИА Новости врач Елена Позднякова.
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