Врач Позднаякова рассказала о пользе творога и яиц для школьника утром

В полезном завтраке должно содержаться большое количество белка Запас энергии для учебы и жизнедеятельности ребенку может сформировать обогащенный белком завтрак, к примеру, творог, яйца, гречневая и геркулесовая каши, рассказала РИА Новости врач Елена Позднякова.