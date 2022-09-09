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"Выгоды и потери регионов – вот что важно, когда мы говорим о модернизации рыбной отрасли"

"Выгоды и потери регионов – вот что важно, когда мы говорим о модернизации рыбной отрасли"

"Финансовое здоровье" рыбной отрасли РФ — кажущееся и реальное, влияние санкций, сверхконцентрация и многоукладность, судостроительный долгострой, альтернативы "аукционной лихорадке" и "квотному переделу", интересы приморских регионов как фактор, влияющий на выбор путей модернизации в отрасли — эти и многие другие темы были затронуты в ходе онлайн-конференции с президентом Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германом Зверевым, которую медиахолдинг PrimaMedia провел 6 сентября, в дни работы VII Восточного экономического форума (6+, Владивосток, 5-8 сентября 2022 года).

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