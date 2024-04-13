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Сийярто назвал унизительным нейтральный статус для спортсменов из РФ на ОИ-2024

Сийярто назвал унизительным нейтральный статус для спортсменов из РФ на ОИ-2024

Руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал унизительным нейтральный статус для спортсменов из Российской Федерации на летних Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся в Париже.

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