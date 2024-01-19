ТАСС: ВСУ сделали укрепрайоны из городов Харьковской области

Представитель оперативных служб поделился информацией о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделали из городов, расположенных на территории Харьковской области, в которых вплоть до настоящего времени проживает большое количество мирного населения, укрепленные районы.
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