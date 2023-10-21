Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Барышев
    Оказывается все-таки, что все эти "соловьиные экпёрды" и на самом деле, пропагондоны платные! Вон оно как!Владимир Соловьев...
  • николай лебедев
    А не х.... возить евреев, пусть пешком добираются-они умеют, зря что-ли по пустыне бродили 40 лет.Самолет, вылетевш...
  • holms sherlok
    Пора розги вводить, раз старшие не не могут заняться воспитанием своих детей.На сборах юных пл...

Владимир Соловьев уволил Сатановского за оскорбления представителей МИД

Владимир Соловьев уволил Сатановского за оскорбления представителей МИД

Владимир Соловьев уволил Сатановского за оскорбления представителей МИДТележурналист Владимир Соловьев извинился перед официальным представителем МИД РФ Марей Захаровой и замминистром иностранных дел Михаилом Богдановым за оскорбления со стороны своего сотрудника Евгения Сатановского, уволив его.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Барышев
Оказывается все-таки, что все эти &quot;соловьиные экпёрды&quot; и на самом деле, пропагондоны платные! Вон оно как!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх