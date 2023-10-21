Владимир Соловьев уволил Сатановского за оскорбления представителей МИД

Владимир Соловьев уволил Сатановского за оскорбления представителей МИДТележурналист Владимир Соловьев извинился перед официальным представителем МИД РФ Марей Захаровой и замминистром иностранных дел Михаилом Богдановым за оскорбления со стороны своего сотрудника Евгения Сатановского, уволив его.
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