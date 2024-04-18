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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин отразил 40 из 44 бросков «Питтсбурга». У него 25 побед и 90,9% сэйвов в 56 матчах в регулярке

«Айлендерс» обыграли «Пингвинс» (5:4) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.  28-летний вратарь клуба с Лонг-Айленда завершил регулярку с 25 победами в 56 играх (90,9% сэйвов, коэффициент надежности 3,01 – худшие показатели за карьеру в лиге).

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