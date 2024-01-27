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Несекретные материалы

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Бойцы СВО вместо Эрнста и Пескова?

Путин: "Настоящую элиту страны нужно формировать из участников СВО, а не тех чудиков, которые обнажают свои гениталии"  Верно, но уже нужны не слова, а массовые кадровые назначения - в том числе и знаковые.

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