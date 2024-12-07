Испытание «Локо», решение по Личке, перелом в чемпионской гонке. РПЛ феерически уйдёт на паузу

Разбираем интриги на финиш первой части чемпионата. «Локомотив» испытают на зрелость Тройка, которая оставалась неизменной большую часть чемпионата, всё же разбилась.
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