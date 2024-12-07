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Испытание «Локо», решение по Личке, перелом в чемпионской гонке. РПЛ феерически уйдёт на паузу

Разбираем интриги на финиш первой части чемпионата. «Локомотив» испытают на зрелость Тройка, которая оставалась неизменной большую часть чемпионата, всё же разбилась.

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Комментарии
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Лена Мисько
день, и правда, замечательный завтра бы еще Краснодар с Локо ничейку сгоняли бы )) ну и как невовремя эта зимняя пауза ((
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8 час.
Лена Мисько
хорошая примета складывается включаешь бомжей в ЭС и они... проигрывают! ))
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