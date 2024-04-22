Иван Ургант выступил как Grisha Urgant на частном балу в Москве

46-летний ведущий Иван Ургант вернулся на публичную сцену после продолжительного отсутствия. Его абсенс связан с несогласием по поводу спецоперации Вооруженных Сил России по демилитаризации и денацификации Украины.
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