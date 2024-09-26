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5koleso.ru

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Зимние шины: дешево, да мило – или «гнило»? Большой экспертный тест

Зимние шины: дешево, да мило – или «гнило»? Большой экспертный тест

Продолжаем тему испытаний автомобильных шин, и на очереди у нас зимняя резина. Недавно Всеобщий немецкий автоклуб ADAC протестировал 28 зимних шин из нижнего ценового диапазона резины «среднего класса», из них 16 для кроссоверов и внедорожников – в результатах обнаружились большие различия: выявлено три хороших и рекомендуемых к применению шин, но в то же время три […]Продолжаем тему испытаний автомобильных шин, и на очереди у нас зимняя резина.

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