Зимние шины: дешево, да мило – или «гнило»? Большой экспертный тест

Продолжаем тему испытаний автомобильных шин, и на очереди у нас зимняя резина. Недавно Всеобщий немецкий автоклуб ADAC протестировал 28 зимних шин из нижнего ценового диапазона резины «среднего класса», из них 16 для кроссоверов и внедорожников – в результатах обнаружились большие различия: выявлено три хороших и рекомендуемых к применению шин, но в то же время три […]Продолжаем тему испытаний автомобильных шин, и на очереди у нас зимняя резина.