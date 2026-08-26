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Основатель Uniswap подчеркивает роль AMM на рынке токенизированных активов стоимостью $18 миллиард долларов

Основатель Uniswap подчеркивает роль AMM на рынке токенизированных активов стоимостью $18 миллиард долларов

Uniswap основатель Хейден Адамс подчеркнул, что токенизация призвана преобразовать ликвидность как на криптовалютном, так и на традиционном рынках, в то время как автоматизированные маркет-мейкеры (AMM) остаются на относительно ранней стадии своего развития.

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