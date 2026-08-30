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‘Soap Cocktails’ Help U.S. Shale Boost Oil Production

U.S. shale innovation is not limited to drilling techniques and engineering breakthroughs. Producers are testing and already getting more oil out of existing wells in the shale formations with the use of advanced chemicals.

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