«Чернобыля не хватило?»: Токаева хочет построить АЭС международными силами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что, если граждане одобрят на референдуме инициативу по строительству первой атомной электростанции (АЭС), то доверить ее возведение и эксплуатацию стоит международному консорциуму.
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