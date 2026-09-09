Долина указала, что мошенники никогда не смогут выплатить ей 114 млн

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Народная артистка России Лариса Долина 9 сентября прокомментировала решение суда, который вынес решение о взыскании в ее пользу 114 млн рублей.
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