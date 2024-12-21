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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джимми Батлер подвернул лодыжку в 1-й четверти матча с «Тандер». Его сняли с игры из-за простуды

Лидер «Майами» подвернул левую лодыжку и не появлялся на площадке после первой четверти. Флоридцы уступили «Тандер» со счетом 97:104.

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